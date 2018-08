Em tom de brincadeira, William Bonner fala sobre separação

William Bonner. Foto: Globo/Paulo Belote/Divulgação

O Zona Mista do último domingo, 17, recebeu William Bonner e, enquanto comentavam sobre os jogos da Copa, falaram sobre separação. Os apresentadores Felipe Andreolli e Maurício Meirelles não tocaram no nome de Fátima Bernardes, mas a pergunta pode não ter sido apenas sobre futebol.

"Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, cara", disse Meirelles. "É um tema delicado. É jornalismo, você sabe disso... nós homens já passamos por isso". Bonner respondeu: "Jornalista não escolhe. O que tem que perguntar, pergunta".

"É sobre separação. O Brasil quer saber: como foi se separar do São Paulo, que é seu time, e vir morar no Rio de Janeiro, longe do Morumbi?", questionou Meirelles, ao que o jornalista respondeu: "Cara, digo o seguinte. A separação, o afastamento não acaba nem com o carinho nem com o respeito. Isso é para a vida toda. Então, minha relação com o São Paulo vai permanecer pra vida toda, é claro", disse.

Meirelles perguntou: "Mas você fica com saudade de ir a jogo lá?", e Bonner rebateu: "Mas a gente sempre tem notícia, vê televisão, acompanha".