Em seu aniversário de 20 anos, Google mostra garagem onde tudo começou

Google completa 20 anos em setembro de 2018. Foto: REUTERS/Stephen Lam

O Google foi criado por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes de Stanford, na Califórnia, em 1998. A primeira sede da empresa era, na verdade, a garagem de uma amiga dos dois, Susan Wojcicki. No dia em que completa 20 anos de existência, o Google resolveu mostrar como é essa garagem.

Por meio do Street View, é possível ver como está a garagem por fora e por dentro. Após duas décadas, houve poucas mudanças.

Em um quarto, é possível ver dois quadros brancos com a frase "Google Worldwide Headquarters" e outro com testes para o logo do Google.

Em outros cômodos, vê-se vários computadores, cabos, caixas e uma mini lavanderia. "Visite" o local abaixo.