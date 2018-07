Em rede social, Shakira lamenta eliminação da Colômbia

Shakira em cena do clipe 'Waka Waka', tema da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Foto: YouTube / @shakiraVEVO

A cantora Shakira lamentou a eliminação da seleção colombiana da Copa do Mundo da Rússia nesta terça-feira, 3. A seleção se despediu da competição após perder nos pênaltis para a Inglaterra.

Leia também: Casa de Shakira e Piqué em Barcelona é invadida por criminosos

Em seu perfil no Twitter, a intérprete de Waka waka, música-tema da Copa de 2010 da África do Sul e considerada uma das mais marcantes de sua carreira, se disse orgulhosa do time.

"Impressionante Colômbia nesse Mundial... Acredito que o mundo inteiro sabe que merecíamos ganhar! Orgulhosa como sempre de meu país!"

Impresionante Colombia en este Mundial... Creo que el mundo entero sabe que merecíamos ganar! Orgullosa por siempre de mi país!!! Shak — Shakira (@shakira) 3 de julho de 2018

Shakira mora há anos na Espanha com os dois filhos, Milan, de 5 anos, e Sasha, de 3. Os dois são frutos do relacionamento com o espanhol Gerard Piqué, jogador pelo Barcelona e que esteve em campo pela seleção espanhola. Mas a cantora nunca esqueceu suas raízes e fez até as crianças torcerem para a seleção de sua terra natal.