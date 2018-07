Em recuperação, Renata Banhara está com dores e sofre com medicação

Renata está de cama e tomando medicamentos fortes Foto: Instagram/ @rebanhara

Renata Banhara foi internada pela primeira vez no dia 5 de abril, por causa de uma infecção provocada por uma bactéria que estava alojada em seu dente. Nesta quarta-feira, 14, a modelo postou um vídeo em casa, para responder aos fãs sobre seu estado de saúde.

"As pessoas me perguntam como eu tô, eu tô de cama, na cama, cheia de remédio. Quando eu tô melhorzinha eu saio, faço alguma coisa, tipo vou no mercado, vou pra rua, rapidinho e volto pra casa", disse Renata.

A modelo afirmou que sente muita dor e, quando toma sua medicação, se sente ainda pior por causa dos efeitos colaterais. "Eu fico péssima e fico de cama", relata.

"Eu tento ser colorida, ser feliz", desabafa Renata. Por outro lado, ela avalia a doença como uma "provação".

Assista ao vídeo completo: