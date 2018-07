Em recuperação, mulher de Stênio Garcia diz que 'vida é um sopro'

A atriz Marilene Saade, mulher de Stênio Garcia, se recupera em casa e diz a fãs que 'vida é um sopro' Foto: instagram.com/@mari_saade

A atriz Marilene Saade usou seu perfil no Instagram para agradecer aos fãs pelas orações e energias positivias para que ela se recupere. Marilene esteve internada em estado grave por quase um mês após ter sido diganosticada com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA).

A esposa de Stênio Garcia disse que viveu um 'tsunami'. Em 29 de março ela foi internada para reitrar um tumor benigno, mas assim que a cirurgia terminou Marilene sofreu complicações e entrou em coma pouco depois do diagnósitco de SARA.

"Quero agradecer do fundo do meu coração as orações e energias positivas que recebi. Peço que essa corrente continue para eu me curar e passar bem por esse tsunami que aconteceu na minha vida... Uma verdadeira lição de vida, então eu digo aos meus amigos, a vocês que estão aqui e gostão de mim... A vida é um sopro, literalmente! Faça as coisas e seja feliz, porque o dia de amanhã ninguém sabe... Nem os médicos sabem como desenvolvi SARA pós uma cirurgia tão simples como retirada de útero. A fé remove montanhas e o meu agradecimento a cada um de vocês é enorme. Muito obrigada mesmo, de coração", escreveu Marilene no domingo, 7.

A atriz estava intenada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ela recebeu alta no dia 23 de abril e se recupera em casa.