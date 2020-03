Em quarentena, Thais Fersoza e Michel Teló aparecem brincando com os filhos

Thais Fersoza mostrou os filhos e o marido, Michel Teló, na quarentena em casa Foto: Instagram / @tatafersoza

A atriz Thais Fersoza publicou diversos vídeos e fotos em que aparece brincando com os filhos junto com o marido, o cantor Michel Teló, enquanto a família está em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

Thais publicou uma foto na quarta-feira, 18, em que mostra a filha Melinda, de 3 anos, brincando em um balanço, enquanto Teló está com o outro filho do casal, Teodoro, de dois anos, em outro balanço. “Tentando trazer um pouco de leveza pra esse momento tão delicado”, diz ela na publicação.

Ela também divulgou um story em sua conta no Instagram no mesmo dia, em que falou sobre a situação da família: “Estamos respeitando e pensando no próximo e no todo, e estamos em casa fazendo nossa quarentena. Sei que muita gente não pode fazer, mas para quem pode por favor, fique em casa”.

Nesta quinta-feira, 19, Thais também publicou algumas fotos e stories em que mostra os filhos tocando piano e bateria. “Meus pianistas”, disse ela, na legenda da publicação.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus