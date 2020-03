Em quarentena, Rita Wilson cria playlist temática ‘Quarantunes’

Tom Hanks e Rita Wilson no SAG Awards em janeiro Foto: Monica Almeida/ Reuters

Após testarem positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a atriz Rita Wilson e o marido, o também ator Tom Hanks, foram colocados em quarentena na Austrália. Para ajudar a lidar com a situação, Rita criou uma playlist temática no aplicativo Spotify, com o nome Quarantunes.

O nome é uma união das palavras “quarentena” e “tunes” (melodias, em inglês), e, como o próprio nome sugere, reúne diversas músicas que fazem referência a esse período sem contato com o mundo externo.

A playlist conta com clássicos como All By Myself (Totalmente sozinho), I Will Survive (Eu irei sobreviver) e I Want to Break Free (Eu quero ficar livre) e equilibra referências ao isolamento com a área de saúde, por exemplo com Come Healing (Venha cura), e de recuperação, com Rise Up (Erga-se) e Survivor (Sobrevivente).

Rita, que também é cantora, incluiu algumas de suas próprias músicas na playlist. Ela realizou shows na Austrália antes de ser diagnosticada com covid-19, e lançou um álbum novo, Halfway to Home, em março de 2019. Segundo Chet Hanks, filho do casal, ambos já receberam alta do hospital mas seguem em isolamento, agora em casa. Enquanto isso, Rita continua interagindo com os fãs pelo Instagram e incluindo músicas na sua nova playlist.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus