Em primeira entrevista após o divórcio, Brad Pitt revela que parou de beber e está fazendo terapia

Brad Pitt revela que parou de beber após o divórcio. Foto: REUTERS/Juan Medina

Nesta quarta-feira, 3, a revista GQ Style publicou, na íntegra, uma longa entrevista com Brad Pitt, a primeira desde que o ator se separou de Angelina Jolie. Ele falou sobre sua infância, trabalhos, família e em como sua vida mudou nos últimos meses. Além disso, Pitt ainda fez um ensaio fotográfico com diversos parques como cenários.

Questionado sobre a situação com os filhos, ele disse que "está resolvendo" as questões legais da guarda com Angelina: "Eu estava realmente acorrentado a um sistema quando o Conselho Tutelar foi chamado. E, você sabe, depois disso, nós somos capazes de trabalhar juntos para resolver isso. Nós dois estamos fazendo o nosso melhor", afirmou. "Eu ouvi um advogado dizer: 'ninguém ganha nesse tribunal - é apenas uma questão de quem se machuca mais'. E parece ser verdade. Você gasta um ano apenas focado em construir um caso para provar seu ponto: por que você está certo e por que eles estão errados. Isso é um investimento no ódio. Eu me recuso. E, felizmente, minha parceira nisso concorda. É apenas muito chocante para as crianças ver, de repende, a família se separar".

O ator ainda revelou que tem feito terapia após o divórcio. "Eu acabei de começar a terapia. Eu amo, amo isso. Eu passei por dois terapeutas até chegar no certo". Além disso, Pitt contou que outra mudança em sua vida foi se livrar dos vícios.

Ele diz que não foi difícil parar de fumar maconha, mas que parar de beber foi um pouco mais complicado. "Nós temos uma vinícola. Eu gosto muito, muito de vinho, mas eu exagerei. Eu tinha que ir pra longe disso por um momento", disse, justificando que "não queria viver mais daquele jeito". Pitt revelou que os substitutos para o álcool foram suco de cranberry e água. "Agora eu tenho a urina mais limpa de Los Angeles, te garanto!", brincou.

Pitt ainda falou sobre como tem meditado sobre seus erros e suas falhas. "Sentar com esses sentimentos horríveis e precisar entendê-los e colocá-los no lugar. No fim, você descobre: eu sou essas coisas que eu não gosto. É uma parte de mim, eu não posso negar isso, tenho que aceitar isso. Porque negando isso, eu nego a mim mesmo. Eu sou esses erros. Evitar a dor é um grande erro. É a verdadeira falta de vida. São essas coisas que nos moldam, essas coisas que nos oferecem oportunidade de crescer, de fazer do mundo um mundo melhor, curiosamente, ironicamente. Isso nos faz melhor", completou.