Em novo programa, Karol Conka e Marcela McGowan debatem ‘currículo sexual’

Marcela McGowan e Karol Conka são as apresentadoras do 'Prazer, Feminino', que fala sobre sexualidade Foto: Reprodução / YouTube / GNT

A cantora Karol Conka e a sexóloga e ex-BBB Marcela McGowan estrearam na quinta-feira, 1, o programa Prazer, Feminino. Transmitido semanalmente no canal no YouTube do GNT, a produção falará sobre sexualidade feminina, e em seu primeiro episódio abordou a polêmica em torno do chamado “currículo sexual”.

A discussão sobre o assunto surgiu nas redes sociais, com um debate sobre o grau de influência da quantidade de parceiros sexuais na performance durante o sexo. “Eu tenho até preguiça de comentar sobre isso, porque eu não faço parte dessa bolha que pensa desse jeito”, disse Karol, se referindo a quem associa quantidade a qualidade.

Já Marcela falou sobre seu “maior fracasso” em seu currículo sexual: “eu ainda insisto em transar com homem. Não consigo superar essa página da minha vida”. As duas apresentadoras riram do comentário, e Karol complementou a fala: “eles são gostosinhos”.

Outro tema no programa foi como desenvolver habilidades para o “currículo sexual”, tema que foi debatido com três convidadas: a atriz Roberta Rodrigues, a apresentadora Titi Müller e a historiadora e comunicadora Giovanna Heliodoro.

“Eu tenho amigas que literalmente é isso, faz por uma necessidade de mostrar e contar e acaba ficando muito infeliz, então não sou a favor disso”, opinou Roberta. O programa ganhará um novo episódio na próxima quinta-feira, às 19h, e busca misturar informação e entretenimento para falar sobre sexualidade, pensando no universo feminino.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais