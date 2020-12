Em nova música, Eminem pede desculpas à Rihanna por defender agressão de Chris Brown; ouça

O rapper Eminem durante aprensentação do Oscar em fevereiro de 2020. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Eminem publicou nesta sexta-feira, 18, uma reedição do álbum Music to Be Murdered By, lançado em janeiro deste ano, que agora é um disco duplo com 16 novas músicas. Em uma das canções, Zeus, o rapper pede desculpas à Rihanna por ter apoiado a agressão de Chris Brown contra a cantora. A defesa veio à tona em um trecho musical que vazou em novembro do ano passado.

"Claro que eu estou do lado do Chris Brown. Eu bateria em uma vad** também se ela causasse alergia no meu p**", dizia o áudio. Brown foi condenado em 2009 por agredir e fazer ameaças de morte contra a cantora. Ele confessou a culpa e recebeu cinco anos de liberdade condicional e uma ordem para realizar serviço comunitário.

Na época em que a música vazou, o porta-voz de Eminem afirmou que o vazamento era de algo que tinha mais de dez anos. "Depois que Eminem gravou, ele a descartou e reescreveu." Em 2010, ele e Rihanna cantaram juntos em Love The Way You Lie e Love The Way You Live Part II. Em 2013, voltaram a fazer dupla em The Monster.

Agora, no novo trabalho artístico, o rapper adimite que errou. "Mas, eu, desde que eu prometo ser honesto / E de todo o coração, desculpas, Rihanna / Por aquela música que vazou, me desculpe, Ri / Não pretendia te causar tristeza / Apesar de tudo, foi errado da minha parte", ele canta.

Em seguida, depois de um "mas", o rapper entoa o refrão: "Eu estou por conta própria, cabeça nas nuvens como Zeus / Quando eles dizem: 'Você não é o maior de todos os tempos', eu desço tipo 'Quem?' / Mas eu coloquei minha cabeça nas nuvens como Zeus / Juro, eu poderia ver o jogo de uma visão panorâmica / Vad**, você está falando com um deus do rap / Garota, você está falando com um monstro / Você poderia dar a sua vida inteira para a coisa da música / Eles vão se virar como se não amassem você".

Ouça a música Zeus abaixo:

Ao comunicar, no Twitter, o lançamento da reedição do álbum, Eminem disse: "Tio Alfred ouviu vocês pedindo mais... curtam o Lado B", fazendo referência a Alfred Hitchcock, em quem o rapper se inspirou para uma das artes da capa do disco.

Uncle Alfred heard you screaming for more... enjoy Side B. https://t.co/Ebt0AqnCk2 pic.twitter.com/xCu4nueIvP — Marshall Mathers (@Eminem) December 18, 2020

Junto com a publicação das novas músicas, Eminem lançou um videoclipe de uma delas, Gnat, que inclui referências à pandemia do novo coronavírus. "Dizem que essas barras são como covid / Você pega logo de cara / Infectado com Sars e corona / Como se você tivesse dado uma mordida nisso".

Ouça o álbum completo Music To Be Murdered By - Side B:

Com informações da EFE