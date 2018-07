Em meio a boatos de separação, pais de Neymar Jr. jantam juntos 

. Foto: Reprodução/ Instagram

Nadine Gonçalves e Neymar, pais do craque Neymar Jr., jantaram juntos na última terça-feira, 20. Havia boatos que de o casal estaria se separando e, pela foto postada pela mãe do jogador do Barcelona, parece que estão mesmo.

Sem aliança na mão esquerda, Nadine postou uma foto com Neymar e escreveu: "Importante de tudo, sabemos que a nossa amizade prevalece!".

Além de Neymar Jr., o casal também tem a filha Rafaella.