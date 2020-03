Em lua de mel, irmã de Gabriela Pugliesi se defende após casos de coronavírus em seu casamento

Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, e o marido Marcelo Bezerra, nas Ilhas Maldivas. Foto: Instagram / @marcellaminelli

A irmã de Gabriela Pugliesi, Marcella Minelli, publicou neste domingo, 15, pelo Instagram, um esclarecimento sobre o foco de transmissão do novo coronavírus em seu casamento no último 7 de março em Itacaré, no sul da Bahia.

Ela e o marido, Marcelo Bezerra de Menezes, estão passando a lua de mel nas Ilhas Maldivas, país do sul da Ásia, e disseram que não sabiam de casos da covid-19 antes de viajarem. Os dois não apresentam sintomas da doença e, por ordem das autoridades locais, estão de quarentena no quarto do hotel, recebendo acompanhamento médico diário.

"Na terça-feira [10] saímos do Brasil. Na quarta, ficamos sabendo do primeiro caso de coronavírus em um dos nossos convidados do casamento. Estamos no quarto, num paraíso desse, em quarentena. Então não ache que é irresponsabilidade nossa estar viajando, curtindo, e, mesmo sem sintomas, podendo espalhar o vírus para outras pessoas ou sermos contaminados. Tudo que a gente faz é dentro do quarto", explicou Marcella.

Marcelo Bezerra, por sua vez, assegurou que todos os convidados da cerimônia na Bahia estão tomando "todas as precauções possíveis para que o covid-19 não se espalhe", incluindo os que não foram infectados.

Domingo, 15, era para ser o último dia do casal nas Ilhas Maldivas, mas não receberam autorização para irem embora. "A gente não sabe quando vamos (sic) sair daqui. Estamos esperando [autorização do Ministério da Saúde local] por segurança nossa e de todo mundo. Temos que nos cuidar para cuidar dos outros", afirmou Marcella.

Assista aos depoimentos do casal na íntegra: