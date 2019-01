Em lua de mel, Alok se machuca e mostra pé engessado

DJ Alok em lua de mel nas Ilhas Maldivas. Foto: Instagram/@alok

Recém-casado, Alok se machucou durante a lua de mel quando praticava wakeboard nas Ilhas Maldivas. Nos stories do Instagram, ele publicou fotos em que aparece com o pé esquerdo engessado e de muletas, mas não informou o que exatamente sofreu.

"Ainda bem que tenho uma médica para cuidar de mim", escreveu o DJ em uma imagem, ao lado da mulher Romana Novais.

O acidente aconteceu no último sábado, 19, e para sanar as dúvidas dos fãs, ele publicou, também nos stories, imagens do momento, que foram registradas por Romana.

"Estava tudo indo bem", escreveu ele em um primeiro vídeo, em que aparece praticando o esporte. No vídeo seguinte, é possível perceber que o DJ se desequilibra ao efetuar uma manobra, pulando uma pequena onda, e cai com força no mar.

Nos stories de Romana desta terça-feira, 22, Alok já aparece sem gesso e andando devagar de bicicleta. O ortopedista Rafael Macedo comenta que, logo após esse tipo de lesão, não é aconselhável retirar o acessório imobilizador. Pelos vídeos, ele suspeita que Alok tenha rompido tendões do tornozelo após uma torção.

"O ideal é manter a imobilização. A cicatrização completa dos tendões se dá em seis semanas e, depois, tem de manter a reabilitação com fisioterapia", explica o especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Segundo ele, o tratamento correto evita possíveis sequelas, como dor crônica e instabilidade do tornozelo.

Alok mostrou imagens em que ele coloca o pé machucado em um recipiente com água e gelo. O médico afirma que a técnica é correta, pois diminui o inchaço e a inflamação.

Durante as seis semanas de recuperação dos tendões, é recomendável evitar esportes em que haja mudança de direção do tornozelo, como futebol e basquete. A primeira coisa a se fazer ao sofrer esse tipo de lesão é colocar gelo na área afetada ou imergir o membro em gelo. Depois, deve-se procurar o serviço médico a fim de realizar exames e afastar a possibilidade de fraturas.