Em live, Ed Motta critica Raul Seixas: 'sem caráter'

Ed Motta diz que Raul Seixas era sem caráter e ruim musicalmente Foto: Instagram/@edmotta

Nesta segunda-feira, 21, o cantor Ed Motta deu sua opinião sobre o compositor e cantor Raul Seixas, que morreu em 1989. Em uma live em seu canal do YouTube, Ed falou que Raul trabalhava contra os colegas e a favor do sistema em uma gravadora.

No vídeo, ele também disse que o escritor Paulo Coelho era quem fazia as letras do roqueiro. “Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele: ele foi funcionário de gravadora, ou seja, trabalhou contra os colegas”, disse logo no começo do vídeo.

“Eu não tenho medo nenhum de falar contra o Raul Seixas, que era uma put* de uma merd*, ruim pra c*ralho musicalmente, de tudo”, continuou.

E não parou por aí! Ele ainda comentou sobre as letras das músicas de Raul: “Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara era um idiota, um funcionariozinho de gravadora, gravando uns discos merd*, entendeu? E nego vem: ‘canta Raul’. Que p*rra, que que é isso, bicho? Um cara desqualificado de tudo, p*rra”.

As falas de Ed Motta não agradaram muitas pessoas nas redes sociais. “Poxa, Ed Motta! Eu TE ADORO, mas me ajuda a te ajudar… Assim fica difícil”, escreveu um fã no Twitter. “Raul Seixas morreu a mais de 30 anos e até hoje falam dele. Ed Motta ainda está vivo e ninguém nem lembra quem é. Próximo”, escreveu outro internauta. “O que aconteceu com a cabeça do Ed Motta, com críticas mesquinhas contra Raul Seixas?”, questionou outro.