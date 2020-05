Em live com Taís Araújo, Thelma fala sobre motivação para ter se inscrito no 'BBB'

Taís Araújo e Thelma Assis em live Foto: Instagram / @taisdeverdade

Taís Araújo entrevistou Thelma Assis, vencedora do BBB 20, em uma live na noite desta terça-feira, 5.

Em determinado momento, a atriz perguntou o motivo pelo qual a médica optou em se arriscar no Big Brother Brasil.

"Sempre fui muito envolvida com a parte de arte. Sou bailarina formada, sambista, envolvida com o carnaval. Então gosto dessa coisa meio exibida, e o programa de entretenimento é uma oportunidade de mostrar sua história", respondeu a ex-BBB.

Thelma ainda afirmou que se sentia "realizada profissionalmente" em seu trabalho como anestesiologista, e havia alcançado o respeito das pessoas que trabalhavam com ela. Antes de participar do BBB, ela trabalhava em quatro hospitais, sendo concursada em um deles.

"Estava entrando em um ciclo que não estava conseguindo sair, perdendo qualidade de vida. Estava vivendo pra trabalhar e não trabalhando para viver", afirmou.

Em seguida, Thelma prosseguiu: "Mais de 60 horas trabalhando [por semana], ajudando quem eu podia da família e falei: 'por quê não? Vou dar esse tiro no escuro'",

"Foi um ato de coragem. Eu exonerei um concurso público para poder entrar no Big Brother", concluiu.

A live com a conversa entre Thelma, do BBB 20, e Taís Araújo, está sendo transmitida no Instagram da atriz. Clique aqui para assistir.