Em live com Dua Lipa, Alok divulga remix da música ‘Physical’

DJ Alok Foto: Iara Morselli / Estadão

O DJ brasileiro Alok realizou uma live em seu Instagram nesta quinta-feira, 9, junto com a cantora Dua Lipa para divulgar o remix de Physical, uma das músicas do novo álbum da cantora, intitulado Future Nostalgia. O remix feito por Alok foi lançado na madrugada de quarta-feira, 8.

“Fui convidado para fazer o remix oficial da música da Dua Lipa, e eu combinei com ela de fazer uma live por aqui”, explicou Alok. Na live com a cantora ele fez algumas perguntas sobre a vida dela, inclusive se o nome dela realmente era Dua, o que ela confirmou.

Dua Lipa também elogiou a versão de Alok: “Estou muito feliz por ter saído, e obrigada pelo remix. Eu amei, ficou épico”. Ao final da transmissão Alok também pediu para que a cantora mandasse um “alô” para a atriz Bruna Marquezine, que segundo ele “gosta muito” de Dua Lipa, e ela atendeu ao pedido.

a dua lipa é muito fofa que ódio pic.twitter.com/wBCPI1LBtY — jr (@jrviana) April 9, 2020

Dua Lipa mandou um beijo pra nossa amiga @BruMarquezine! Um beijo, Bru ✨. pic.twitter.com/b509KDnhlZ — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral) April 9, 2020

A cantora, que atualmente está realizando a quarentena em sua casa no Reino Unido, lançou seu álbum mais recente, Future Nostalgia, em 27 de março, e foi a ganhadora em 2019 do prêmio de Melhor Artista do Grammy, uma das principais premiações da indústria da música.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais