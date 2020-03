Em isolamento, Lázaro Ramos dá dicas de como lidar com o surto do novo coronavírus

O ator Lázaro Ramos Foto: Wilton Júnior / Estadão

Lázaro Ramos publicou na segunda-feira, 16, um vídeo para falar sobre o novo coronavírus. Em isolamento voluntário, o ator deu recomendações do que fazer no período de quarentena, falou sobre os profissionais da sáude e deixou uma mensagem para funcionários que não poderão pausar seus trabalhos - ou fazer home office - durante a pandemia.

"Vamos viver um período maior de convivência, para não falar só de confinamento, nas nossas casas. É um período difícil. Sei que muitas pessoas não têm a possibilidade de largar seus trabalhos. Então é importante fazer um alerta de prudência tanto aos empregadores quanto aos empregados que continuarão trabalhando", começou.

"E uma classe que continuará trabalhando, com certeza, é a de profissionais da saúde, que estão aí, oferecendo seu melhor, para manter a saúde da nossa comunidade. Então muito obrigado. Boa sorte. Meus melhores pensamentos estão com vocês", elogiou.

Lázaro Ramos reforçou ainda a importância de não cair em fake news sobre a covid-19 (acesse o Estadão Verifica para fugir de boatos) e manter os cuidados básicos, como lavar as mãos com frequência e manter uma distância mínima do outro. "Procure documentos de confiança para se informar", alertou.

Para além de se informar com responsabilidade, Lázaro Ramos deixou duas dicas de como a população pode lidar com o surto. "A primeira sugestão é olhar para os idosos que precisarão ficar isolados, só que nem por isso poderão ficar solitários. Se tiver um vizinho idoso, pegue o telefone, mande um WhatsApp, pergunte como ele está. Nesse momento, a solidão pesa muito mais. Faça aquela ligação diária para seus familiares mais velhos para eles sentirem a proximidade, mesmo que via telefone", sugeriu. "A segunda sugestão é que dá para fazer um monte de coisa [no período de isolamento]. Aqui em casa vamos ler juntos", completou.

Lázaro Ramos prometeu que continuará divulgando vídeos, pelo Instagram, de hábitos a serem cultivados durante a quarentena. Assista na íntegra o depoimento do ator: