Em isolamento, Heidi Klum dá ‘beijo’ no marido pelo vidro de casa

Após sentir os sintomas de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a apresentadora Heidi Klum decidiu se isolar, em casa, enquanto aguarda o resultado do exame para a doença. E, sem contato com o próprio marido, ela publicou um vídeo no sábado, 14, em que aparece beijando ele por um vidro.

Heidi revelou que o marido, o cantor Tom Kaulitz, também está se sentindo mal e com alguns sintomas de covid-19 após retornar de uma turnê, e se isolou enquanto aguarda o resultado de exames. “Nós não queremos espalhar germes e colocar outros em risco de ficar doentes… incluindo nós mesmos”, diz Heidi na publicação.

Ela também lembrou da importância do distanciamento social, para evitar um aumento do da transmissão do novo coronavírus, e fez um apelo para que as pessoas escutem o governo e permaneçam em casa.

“Juntos nós podemos atravessar essa situação, mas nós precisamos ser proativos para que todos tenhamos um futuro melhor e mais saudável”, concluiu Heidi. A modelo alemã vive no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e informou que o resultado do seu exame deve sair na quinta-feira, 19, já o marido, testou negativo para covid-19.

