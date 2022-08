Em hiato, BTS volta aos palcos em show gratuito na Coreia do Sul

Em hiato, BTS fará show em outubro na Coreia do Sul. Foto: Maria Alejandra Cardona/Reuters

Separados desde junho deste ano, quando anunciaram uma pausa no grupo, os integrantes do BTS já estão com data marcada para se apresentarem juntos novamente. Conforme comunicado divulgado pela Hybe, agência responsável pela carreira do grupo, a boyband de k-pop se apresentará gratuitamente no dia 15 de outubro, em Busan, Coreia do Sul.

O evento será realizado em apoio à candidatura da cidade para sediar a World Expo de 2030. A estimativa do show Yet To Come, intitulado com o nome do álbum do grupo, é receber 100 mil pessoas no local, além de 10 mil no aeroporto internacional de Busan, onde terá transmissão simultânea.

Quem estiver fora da cidade também não perderá a apresentação, que será exibida virtualmente nas plataformas Weverse, Zepeto e Naver Now.

O grupo deve fazer outras participações em apoio a cidade. No entanto, ainda segue em hiato, para que os integrantes possam focar em suas carreiras solos.