Em grupo de risco, José Loreto fala sobre coronavírus: 'Sou pai, diabético, filho de cardíaco'

José Loreto usou seu Instagram na quinta-feira, 19, para refletir sobre a pandemia do novo coronavírus. Com um vídeo ao lado de sua filha de um ano e 10 meses, Bella Loreto, fruto do seu relacionamento com a ex-mulher Débora Nascimento, o ator revelou que faz parte do grupo de risco da covid-19.

"Sou pai, diabético, filho de um cardíaco, neto de duas avós com mais de 90 anos e não conheço ninguém no mundo que seja sozinho. Então, somos todos grupo de risco. Peço proteção aos meus amores e aos seus. Se possível, siga o protocolo de quarentena, tão fundamental. Que esse período nos traga grandes aprendizados e o mínimo possível de dores", afirmou.

No último domingo, 15, o ator passeou de bicicleta pelas praias do Rio de Janeiro e recebeu crítica dos seguidores no Instagram. "Na contramão da aglomeração", escreveu ele. "Na contramão estaria se ficasse em casa", respondeu um homem. Outros internautas também o aconselharam a voltar para casa.