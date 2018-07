Em festa de coroação, Juliana Paes manda recado para Crivella sobre carnaval do Rio

Juliana Paes foi coroada como rainha de bateria da Grande Rio para 2018. Foto: Luciana Prezia/Estadão

Na madrugada do último domingo, 3, Juliana Paes foi oficialmente coroada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2018. Visivelmente emocionada, ela fez um breve discurso de agradecimento e falou sobre os "tempos difíceis" do carnaval ao se referir ao corte de verba feito pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para as escolas.

Leia também: Juliana Paes pede que marido não assista a cenas sensuais da novela

"Sei que esse ano o carnaval passa por tempos difíceis. Tomara que nosso prefeito, até lá, saiba entender que carnaval é uma festa da arte, é uma festa da cultura e é uma festa do amor e precisa do apoio, sim, da prefeitura. A gente precisa disso, o turismo que a gente traz é lindo, a energia que a gente bota na Marquês de Sapucaí não tem preço que pague", disse a atriz.

Coroada por Paloma Bernardi, que esteve à frente dos ritmistas da escola de samba nos desfiles de 2016 e 2017, a atriz de A Força do Querer foi ovacionada pelo público ao subir no palco com gritos de "Bibi, Bibi!".

"Ano que vem ia fazer dez anos que eu não piso na avenida à frente de uma bateria. Todo mundo me pergunta, quando falei que queria voltar: 'por que resolveu voltar?'. Um dos motivos, com toda humildade, é porque posso fazer muita gente sorrir na avenida, principalmente aqui de [Duque de] Caxias", contou. "Não sei mais se eu sei sambar, mas eu vou tentar, vou dar meu melhor", disse.

No Instagram, a atriz relembrou o momento com uma foto da coroação ao lado de Paloma. "Ah! Ainda não me recuperei, foi tão lindo! Paloma Bernardi, que bom receber de mãos tão amigas e carinhosas tamanho regalo! Foi uma honra!", escreveu na legenda.

O canal do YouTube Carnaval Carioca postou o vídeo da apresentação de Juliana Paes: