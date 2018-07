Em 'entrevista' a Dan Stulbach, Fábio Jr. fala como é ser pai de Fiuk

Cantor e ator, Fábio Jr. é pai de Fiuk Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Dan Stulbach e Fábio Jr. se encontraram nos corredores dos estúdios da Globo nesta quarta-feira, 24, e decidiram gravar um vídeo no qual o cantor 'dá dicas' para Dan, que interpretará o pai de Fiuk na novela A Força do Querer.

"Pega no pé dele de vez em quando que dá certo. No começo, ele ficava meio bravo comigo. Hoje ele fala ‘obrigado, pai, por pegar tanto no meu pé’. As minas também, tem que prestar atenção", disse, em tom de brincadeira Fábio Jr.

O cantor também afirmou que é muito parecido com Fiuk. "Os trejeitos, o jeito de andar, o jeito de coçar o saco, que ele tem essa mania também. Os gestos com as mãos, as pausas para falar”, diz.

Veja o vídeo: