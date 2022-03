Em ensaios de escolas de samba, Sabrina Sato aposta em looks ousados

A rainha de bateria Sabrina Sato em ensaio técnico da Gaviões da Fiel. Foto: Instagram/@sabrinasato

Sabrina Sato deu um show de samba no pé e muito estilo nos últimos dias. Na sexta, 18, a rainha de bateria da Gaviões da Fiel apareceu no ensaio da escola de samba com um look ousado, todo feito com cintos vermelhos.

Já no domingo, 20, a apresentadora, que também é rainha de bateria da Vila Isabel, chegou ao Sambódromo do Rio com uma peça assinada por um dos estilistas preferidos de Lady Gaga, Jivomir Domoustchiev. O look azul é avaliado em aproximadamente R$200 mil.

Vale lembrar que, neste ano, Sabrina terá o desafio de participar da apresentação das duas escolas de samba, mas uma em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. Ela terá um intervalo de apenas três horas entre os dois desfiles, que ocorrem nos dias 22 e 23 de abril.