Em defesa de Hillary, Katie Holmes diz que caminho das mulheres ainda é muito longo

Katie Holmes acredita que Hillary Clinton estaria muito bem preparada para assumir a Casa Branca nas eleições de 2016. Foto: Andrew Kelly/Reuters

A atriz Katie Holmes, que participou da campanha do partido Democrata na eleição norte americana de 2016, esteve no programa SiriusXM Wendnesay, da radio americana SiriusXM. Na entrevista, ela disse que realmente esperava que Hillary Clinton fosse suceder Obama na Casa Branca.

"É muito ruim que Hillary não tenha vencido as eleições. E isso é ruim também para minha filha, ainda com 10 anos. Eu tenho pensado que ainda temos um longo, longo caminho a trilhar como mulheres", disse Katie.

Natural do estado de Ohio, onde Trump venceu as eleições, Katie esteve em alguns jantares e eventos privados do partido Democrata. À revista People, Katie afirmou que ela e a filha Suri Cruise assistiam juntas aos debates entre os candidatos à presidência. "Ter uma candidata mulher nos padrões de Hillary é muito empoderador para minha filha, que tem só 10 anos", disse para a pulicação, ainda em outubro de 2016.