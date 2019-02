Em crítica a Guaidó, Zé de Abreu afirma ser 'presidente do Brasil'

Lima Duarte interpretava o personagem principal da novela que foi ao ar logo no início de 1989. Acusado inicialmente de assassinato, provou ser inocente e foi alçado à prefeitura da cidade de Tangará. Chegando ao poder, rompeu com aliados políticos escusos. Na sinopse original da novela, o personagem se tornava Presidente da República, mas, com as eleições de 1989 ocorrendo na vida real, o autor Lauro César Muniz optou por mudar a trama. Segundo o Memória Globo, havia receio de que o personagem fosse assimilado a Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato do PT, derrotado por Fernando Collor de Mello no segundo turno.







Foto: Arquivo / Estadão