Em comemoração aos 20 anos de 'Sex and The City', Cynthia Nixon lança campanha temática

Cynthia Nixon é candidata a governadora de Nova York. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Nesta quarta-feira, 6, faz 20 anos que a série Sex and The City, da HBO, estreou. A trama revelou atrizes como Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin David e Cynthia Nixon, e esta última decidiu se aventurar na política neste ano.

Cynthia está concorrendo para governadora do Estado de Nova York, e aproveitou o aniversário da série para lançar uma campanha temática. Trata-se de uma série de produtos, como camisetas e sacolas, que usam a frase: "Eu sou uma Miranda e vou votar na Cynthia".

"Você é uma Miranda que vai votar em Cynthia? Em homenagem ao #SAT20, aqui está uma linha de produtos criadas pela equipe do perfil de Instagram "Todos os looks de Sex and the City"... porque, bem, nós todas deveríamos ser Mirandas e votar na Cynthia", tuitou o perfil oficial da atriz/candidata.

Cynthia declarou sua candidatura em março, e ela tem como principais bandeiras a melhora da saúde, educação e a legalização da maconha. "Eu estou concorrendo porque eu sou uma novaiorquina há muito tempo e amo este Estado, e eu sei como poderia deixá-lo melhor. Eu não acho que há nada errado com artistas na política. Claro que te dá uma plataforma, mas o que importa é o que você faz com essa plataforma", disse ela ao The Late Late Show na época.

Em artigo publicado no Refinery29, Cynthia explicou o que ela considera ser 'uma Miranda' em 2018: "Significa definir a si mesma e sua vida em seus próprios termos, se comprometendo com o que é certo, e apoiando suas irmãs. para mim, significa levar minha paixão por justiça a todos os espaços – reforma da educação e da justiça criminal entre elas – e trabalhar para fazer minha case, o Estado de Nova York, um lugar melhor para todos".