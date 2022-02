Em coma, Paulinha, vocalista do Calcinha Preta, apresenta piora

Na UTI, Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, está realizando terapia renal substitutiva Foto: Instagram @paulinhaabelha

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, que está internada com problemas renais na UTI do Hospital Unimed Sergipe desde a sexta-feira, 11, apresentou piora no quadro nas últimas horas e está em coma.

Segundo o Hospital, com a piora da cantora não foi possível a transferencia da unidade hospitalar que estava programada para hoje, por conta da instabilidade neurológica que a cantora apresentou nas últimas 12 horas.

Em nota publicada nas redes sociais da artista, a assessoria de imprensa informou que ela teve problemas renais. O Estadão conversou com a equipe de Paulinha que pediu a oração dos fãs, nesse momento delicado. “Foi tudo muito rápido e não temos muito detalhes. Paulinha estava em São Paulo na semana passada, bem, jantou com o esposo e amigos. Foi quando ela começou a passar mal, vomitou muito, retornou para Aracaju e foi imediatamente hospitalizada. Desde então ela permanece no hospital, um susto."

"A gente acredita na cura. Acreditamos que ela vai ficar bem e que vai voltar pra gente com saúde”, contou a assessora e amiga da cantora, Mari Lins, ao Estadão.