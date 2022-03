Em clique raro, Luiz Fernando Guimarães comemora aniversário de filho

Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais para comemorar 11 anos do filho Dante. Foto: Instagram/@luizguimaraesoficial

Nesta segunda-feira, 7, Luiz Fernando Guimarães usou seu perfil no Instagram para homenagear seu filho, Dante, que completou 11 anos. O ator, que é casado com Adriano Medeiros desde 2014, também é pai de Olívia, de 8 anos.

"Seu dia, meu filho querido. 'Girafão' do meu coração (igual a mim). Quanto orgulho de ser seu pai, de te ver completando 11 anos de pura alegria, energia e amor. Estarei aqui para todo o sempre ao seu lado! Te amo tanto que chega a doer. Feliz aniversário, Dante", escreveu Luiz Fernando na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e amigos do ator parabenizaram Dante pelo aniversário. Em 2021, Luiz Fernando Guimarães participou da série Na Flor da Idade e falou sobre a decisão de ser pai após os 70 anos.

Na conversa com Claudia Raia, ele contou que decidiu oficializar o relacionamento com Adriano depois de 24 anos juntos para conseguir realizar o sonho da paternidade e com isso teve novas experiências: "Eu não imaginava que aos 72 anos eu iria subir numa árvore".