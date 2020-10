Em cerimônia íntima, Scarlett Johansson se casa com Colin Jost

A atriz Scarlett Johansson e o comediante Colin Jost se casaram depois de um ano de noivado Foto: Jordan Strauss / Invision / AP

A estrela de Hollywood Scarlett Johansson se casou pela terceira vez, em uma “cerimônia íntima” celebrada neste fim de semana, com o comediante Colin Jost. A união foi anunciada na quinta-feira, 29.

Johansson, que foi a atriz mais bem paga do mundo em 2019, irá protagonizar o filme da Marvel Viúva Negra, que teve seu lançamento adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O anúncio do casamento foi feito através da organização beneficente Meals on Wheels.

Os dois se casaram diante de “familiares próximos e pessoas queridas, seguindo as precauções de segurança devido a covid-19”, escreveu a organização em uma publicação no Instagram.

“O desejo de casamento dela é ajudar os adultos mais vulneráveis durante este momento difícil, ao apoiar o Meals on Wheels”, diz a publicação, convidando os seguidores a fazer doações.

Scarlett tem 35 anos, e ficou noiva de Jost, que é escrito e ator no programa de comédia Saturday Night Live e tem 38 anos, em maio de 2019, depois de dois anos de relacionamento. Ela já foi casada com o ator Ryan Reynolds e com o jornalista francês Romain Dauriac.

A atriz já foi protagonista de diversos filmes, incluindo suas oito aparições nos filmes do Universo Marvel como Natasha Romanoff, e ganhou 56 milhões de dólares, cerca de R$ 322 milhões na cotação atual, em 2019, encabeçando a lista da revista Forbes de atrizes mais bem pagas.