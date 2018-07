Em Barcelona, Bruna Marquezine e Neymar vão a restaurante do namorado de Carol Dantas, ex do craque

Bruna Marquezine, João Alcântara e Neymar se encontram em Barcelona Foto: www.instagram.com/jotapalcantara/

Depois de visitar Sasha Meneghel em Nova York, Bruna Marquezine cruzou o Atlântico para encontrar Neymar, em Barcelona. E os dois aproveitaram a ocasião para almoçar no restaurante de João Alcântara – atual namorado de Carol Dantas, mãe do filho do craque brasileiro, David Lucca. Na relação, pelo que parece, nada de ciúme.

Isso porque foi o próprio chef de cozinha quem celebrou a reunião. No Instagram, ele postou uma foto dos três abraçados e escreveu: "No ar, no fogo e na terra. Visita boa é aquela que chega na hora do almoço... com um sorriso no rosto e um abraço forte".