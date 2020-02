Em aniversário de um mês, filho de Alok aparece com olhos abertos; confira

DJ Alok e Romana Novais. Foto: Instagram / @romananovais

O cantor Alok e a esposa, Romana Novais, compartilharam nesta quarta-feira, 12, nas redes sociais, as primeiras fotos de Ravi com os olhinhos abertos.

O menino nasceu no dia 10 de janeiro e o cantor teve de cancelar toda a agenda de show para acompanhar o parto.

O ‘mesversário’ de Ravi foi comemorado com bolo dos personagens Minions.

“Primeira foto que vocês estão vendo do Ravizinho com os olhos abertos!”, escreveu Romana no perfil oficial dela no Instagram.

Romana e Alok também comemoraram o 'mesversário' de oito meses do afilhado do casal, Gaian. “Parabéns, amo vocês, meus minions”, concluiu.

Alok também compartilhou fotos do filho no Instagram. “Muito louco de pensar que eu e meu irmão gêmeo Bhaskar tivemos filhos na mesma época sem planejar. Muito incrível também lembrar que a Carol Cola é uma das melhores amigas da Romana sem que eu ou o Bhaskar tivéssemos qualquer interferência. Tudo acontece de forma muito natural e genuína. Será mesmo que já não estava tudo planejado? Não por nós, mas já estava nos planos de Deus. Não é à toa que estamos nesse planeta dando a volta ao sol juntos. Existe um propósito. Ravi e Gaian”, escreveu Alok na legenda da foto.