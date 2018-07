Elton John faz post emocionante sobre casamento homoafetivo na Austrália

O cantor Elton John fez post no Instagram apoiando o referendo sobre casamento homoafetivo que está em curso na Austrália. Foto: Neil Hall/Reuters

Em turnê pela Austrália, o cantor britânico Elton John postou uma foto no Instagram apoiando o referendo que está em curso no país, no qual o governo australiano pede a opinião da população sobre mudar a lei e permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Elton John explica que escolheu a Austrália para celebrar seu casamento em 1984 com a engenheira de som Renate Blauel, de quem se divorciou em 1988. Ainda antes da separação, ele havia dito que era bissexual, mas depois do divórcio afirmou ser gay. Hoje, Elton John é casado com David Furnish.

“Há quase 24 anos eu encontrei a pessoa com a qual eu poderia ser eu mesmo mesmo. Quando nos casamos em 2014, eu senti como se finalmente estivesse sendo aceito pelo mundo. Para mim e David, poder amar abertamente um ao outro e isso ser reconhecido e celebrado é o que faz a vida valer a pena”, escreveu o cantor. “Eu amo a Austrália, seu espírito, sua falta de fingimentos e sua paixão. Espero que vocês possam abraçar a honestidade e coragem que o casamento gay procura como uma expressão não de desejo, mas de amor”, continuou.

O referendo está acontecendo via correios e os australianos terão até o próximo dia 7 de novembro para enviar sua resposta ao governo. Os resultados serão divulgados no dia 15 de novembro e então o parlamento do país irá analisar um projeto de lei sobre o assunto.

Veja abaixo o post que Elton John fez no Instagram (em inglês):

