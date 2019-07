Elton John faz evento de arrecadação de fundos na França para combate à Aids no Quênia

Elton John chega para evento da 'Elton John Aids Foundation' em Antibes, França. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Elton John realizou um evento de gala repleto de celebridades no sul da França na quarta-feira, 24, para arrecadar fundos para o combate a Aids e HIV no Quênia.

O cantor e compositor britânico fez uma pausa em sua turnê mundial de despedida para receber figuras como Chris Martin, vocalista do Coldplay, Pete Townshend, guitarrista do The Who, a atriz Joan Collins e o ator Taron Egerton, que o interpretou na cinebiografia Rocketman, em uma vila de Cap d’Antibes.

“Estamos aqui para a Elton John Aids Foundation, nosso primeiro evento de arrecadação de fundos no sul da França, na esperança de arrecadar dinheiro para pessoas que precisam desesperadamente dele em nossa luta contra o HIV e a Aids”, disse Elton aos repórteres. Martin tocou Viva La Vida e Elton cantou ao piano para os convidados reunidos para um jantar e um leilão, incluindo a venda de um carro de luxo Bentley de edição limitada.

No ano passado, a Elton John Aids Foundation anunciou a MenStar Coalition, que almeja ampliar os diagnósticos e tratamentos de infecções de HIV, incluindo uma iniciativa de auto-exame de HIV, particularmente na África subsaariana. “A questão é as pessoas serem examinadas, conhecerem sua situação, não terem vergonha disso. É uma doença muito tratável”, disse Elton na quarta-feira.

A Elton John Aids Foundation já doou cerca de 450 milhões de dólares a projetos desde que foi fundada, em 1992, segundo funcionários da fundação. Grande parte do dinheiro vem de festas e leilões anuais em Los Angeles e Nova York.