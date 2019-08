Elton John critica difamação ‘implacável’ de príncipe Harry e Meghan na mídia

Príncipe Harry cumprimenta cantor Elton John em Londres 13/11/2015. Foto: REUTERS/Paul Hackett

Elton John manifestou apoio ao príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, qualificando-os como um “casal pé no chão e trabalhador” que está sendo atacado injustamente pela mídia por ter usado jatos particulares para visitá-lo no sul da França.

O músico lembrou sua amizade com a mãe de Harry, a falecida princesa Diana, em uma série de tuítes publicada na segunda-feira, 19, na qual apelou à imprensa que pare com os quase diários “assassinatos implacáveis e falsos de seu caráter”.

O cantor de Rocketman reagia a críticas surgidas no Reino Unido a duas férias recentes do duque e da duquesa de Sussex e de seu bebê de três meses, Archie, à Espanha e ao sul da França, onde o casal se hospedou na vila de John em Nice.

No final de semana, o jornal britânico The Sun acusou o casal real - o neto da rainha Elizabeth e sua esposa e ex-atriz norte-americana - de ser “guerreiros ecológicos” hipócritas por voarem em jatos particulares apesar de expressarem preocupação com a natureza e a conservação ambiental.

O título de capa do The Sun no domingo, 18, foi “Dumbo Jet”, sobre as viagens de Harry e Meghan, com uma foto e uma legenda fazendo piada das “milhas do herdeiro”. Elton John disse ter ficado “profundamente aflito com o relato distorcido e maldoso da imprensa” sobre a visita do casal a Nice na semana passada.

Ele acrescentou que ofereceu um jato particular para Harry e Meghan irem à sua casa por motivos de segurança, mas mencionou uma contribuição à entidade Carbon Footprint Ltd, que compensa emissões de carbono financiando projetos ecológicos. Mas alguns ambientalistas disseram que tais viagens deveriam ser afastadas de vez.

“Um avião de carreira é dez vezes mais poluidor do que um trem moderno e jatos particulares são dez vezes ainda mais poluidores”, disse Paul Morozzo, do Greenpeace britânico.

O casamento de Harry e Meghan, em maio de 2018, foi marcado por grandes manifestações de afeto no Reino Unido, mas menos de um ano depois o casal se tornou alvo de uma avalanche de reportagens negativas - dos US$ 3 milhões de dólares (aproximadamente 12 milhões de reais) do custo de uma reforma de sua casa nova às matérias apelidando Meghan de ‘duquesa difícil’.