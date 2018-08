Elton John, bolo e cardápio: Saiba os detalhes da recepção do casamento de Harry e Meghan

O bolo do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle que foi servido aos convidados para a recepção que aconteceu logo após a cerimônia Foto: Twitter/@KensingtonRoyal

O palácio de Kensington, residência oficial do príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, divulgou fotos do bolo de casamento que será consumido durante a recepção para os 600 convidados para a cerimônia que aconteceu na manhã deste sábado, 19.

Feito pela confeiteira norte-americana Claire Ptak, o bolo foi feito com calda de flor de sabugueiro colhido dos jardins da residência da rainha Elizabeth II em Sandringham, no norte da Inglaterra. O bolo também contava com recheio de creme de limões amalfi e foi decorado por merengue de creme de manteiga e 150 flores tipicamente inglesas.

O cantor britânico Elton John foi o convidado pelo príncipe Harry e por Meghan Markle para se apresentar na primeira dança do casal Foto: Chris Jackson/AFP Photo

O palácio também anunciou que durante a recepção, o cantor Elton John cantou a música da primeira dança do casal após ser convidado pelo príncipe Harry por ser um grande amigo da sua mãe, a princesa Diana.

Segundo a revista People, antes do bolo os presentes no evento tiveram ampla escolha como cardápio de almoço: desde lagostins enrolados em salmão grelhado e aspargos com presunto até opções vegetarianas como tartare de tomate, manjericão e vinagre balsâmico.

