Elon Musk revela que Kanye West é sua inspiração: 'Obviamente'

Kanye West ao lado de Elon Musk, em evento na cidade de Nova York, em 2015. Foto: Krista Schlueter / The New York Times

O sul-africano Elon Musk, presidente da Tesla e cofundador da empresa Space X, que promete fazer viagens interplanetárias a partir do ano que vem, participou de uma rodada de perguntas e respostas do evento SXSW no último domingo, 11, na cidade de Austin, nos Estados Unidos.

"Todos nesta sala se inspiram em você. Em quem você se inspira?", questionou o entrevistador.

"Kanye West, obviamente", respondeu Musk, arrancando risos da plateia, apesar de manter a feição séria.

O Estadão cobriu a entrevista de Elon no evento. Leia a matéria completa aqui.

Confira o vídeo do momento abaixo:

Alguns perfis ainda resgataram uma foto dos dois juntos: