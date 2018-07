Elogiado por Brad Pitt, Frank Ocean usa camiseta com foto do ator em show

Brad Pitt e Frank Ocean parecem ter uma admiração mútua Foto: Chris Pizello/AP | Jordan Strauss/AP

Uma bela amizade entre Brad Pitt e Frank Ocean pode estar nascendo. Após ser elogiado pelo ator, o cantor norte-americano se apresentou em Manchester, na Inglaterra, vestindo uma camiseta com a imagem do rosto de Brad.

Ocean foi uma das atrações do Parklife Festival neste final de semana. No mês passado, Brad revelou em entrevista à revista GQ que é um grande fã do cantor.

“Eu acho esse jovem homem [Ocean] tão especial. Ele fala sobre a verdade crua. É dolorosamente honesto. Ele é muito, muito especial. Não consigo encontrar uma [música] ruim”, declarou o ex-marido de Angelina Jolie.