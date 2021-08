Elliot Page será homenageado em festival LGBTQIA+

O ator trans Elliot Page irá receber o prêmio Outfest Annual Achievement Award Foto: Reprodução Instagram / @elliotpage

Elliot Page será homenageado por seu trabalho pela comunidade LGBTQIA+ no Outfest Los Angeles Film Festival 2021. O ator indicado ao Oscar irá receber o prêmio Outfest Annual Achievement Award, segundo informa a revista Entertainment Weekly.

Conhecido por protagonizar o filme Juno e a série The Umbrella Academy, Page anunciou ser transgênero em dezembro de 2020 e foi o primeiro homem trans a estampar a capa da revista Time.

"Agora, mais do que nunca, é muito importante que nossas vozes sejam amplificadas e representadas no cinema e na mídia, e que as pessoas sejam capazes de ouvir as nossas histórias", afirmou Elliot.

Em março, o ator declarou à revista Time que não previa que se tornaria um dos símbolos de representatividade trans mais famosos do mundo. Elliot não deixou de receber ódio nas redes sociais, mas também teve muito apoio da comunidade e de muitos diretores de elenco, que entraram em contato com seu empresário dizendo que seria uma honra escalá-lo nas próximas produções.

“Estou muito animado para atuar, agora que sou totalmente quem sou, neste corpo. Não importa os desafios e momentos difíceis, nada equivale a sentir como me sinto agora”, declarou na época, depois de ter feito a mastectomia, cirurgia de retirada dos seios.

Além de atuar, Page também criou e produziu a série de documentários Gaycation (TV Viceland) duas vezes indicada ao Emmy. A série tem um episódio no Brasil, que se passa no Rio de Janeiro durante o carnaval.