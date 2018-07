Ellen DeGeneres se emociona ao receber honraria na Casa Branca

Ellen DeGeneres ao receber a Medalha Presidencial da Liberdade, mais alta honraria do governo norte-americano Foto: Saul Loeb/AFP

Como não amá-la? Ellen DeGeneres se emocionou ao receber a Medalha da Liberdade diretamente do presidente Barack Obama. A comediante e apresentadora foi uma das 21 personalidades homenageadas em cerimônia, dentra elas o fundador da Microsoft Bill Gates, o jogador de basquete Michael Jordan e os atores Robert De Niro e Tom Hanks.

Ao homenageá-la, Obama destacou as três décadas em que Ellen trouxe alegria para a vida de todos e ressaltou que ela, com "coragem e doçura", ajudou a "mudar as mentes e os corações de milhares de norte-americanos", comprovando que "uma única pessoa pode fazer do mundo um lugar mais alegre, aberto e amoroso".

Após receber a medalha, apresentadora recebeu os parabéns do ator Robert DeNiro Foto: Saul Loeb/AFP Photo

​A medalha é a maior honraria civil do governo norte-americano e é, tradicionalmente, entregue a pessoas que contribuíram para a segurança ou interesses nacionais, como a paz mundial.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora publicou um vídeo dos bastidores da cerimônia, em que celebridades como Robert DeNiro e Bill Gates aparecem "congeladas", confira: