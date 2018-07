Elizabeth Savala agradece apoio dos fãs após ser internada às pressas

Foto: João Cotta|TV Globo

Após receber alta na Clínica São Vicente, onde estava internada com um quadro de dor abdominal, a atriz Elizabeth Savala já pôde voltar ao seu trabalho vivendo a personagem Cunegundes, de Êta Mundo Bom!.

"A todos que oraram e torceram por meu restabelecimento, meu muito obrigada, do fundo do meu coração, e um grande beijo no coração de cada um! Impossível responder individualmente, meu muito obrigada mesmo!", publicou a atriz em sua conta no Instagram, junto de uma foto de um buquê de flores.