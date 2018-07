Elizabeth II confere título de cavaleiro a Philip em aniversário de casamento

Como presente pelos 70 anos de casamento, a rainha Elizabeth II nomeou o príncipe Philip como cavaleiro pela quarta vez Foto: Matt Holyoak/CameraPress/PA Wire/Handout via Reuters

A rainha Elizabeth II completou 70 anos de casamento com o príncipe Philip na última segunda-feira, 20. Dentre as várias comemorações da data, incluindo os sinos da Abadia de Westminster que ficaram badalando por três horas e 20 minutos, a monarca do Reino Unido deu um presente de casamento especial para seu marido: o consagrou como cavaleiro pela quarta vez na vida.

Desta vez, Elizabeth II conferiu o raro título de Cavaleiro Grã-Cruz da Ordem Real Vitoriana a Philip pelos serviços prestados à Coroa britânica. A ordem é uma das cinco em que a monarca tem prerrogativa de nomeação sem precisar de aprovação do Parlamento inglês. Ele é a 13ª pessoa desde 2010 a ser nomeada na ordem.

Philip já tinha sido nomeado outras três vezes como cavaleiro e esta quarta investidura iguala o recorde de Lord Mountbatten de Burma, seu tio, que também foi nomeado cavaleiro quatro vezes. Aos 96 anos, o marido da rainha é o consorte mais longevo na história britânica e se aposentou da vida pública em agosto deste ano para se dedicar às artes.