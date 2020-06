Eliana testa positivo para covid-19 e é afastada pelo SBT

Apresentadora Eliana Foto: Denise Andrade/ Estadão

A apresentadora Eliana teve seu afastamento anunciado pelo SBT na tarde desta sexta-feira, 26, após ter sido confirmada com o diagnóstico de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A emissora destaca que Eliana está "assintomática" e que a equipe e convidados envolvidos nas gravações de seu programa estão "sendo devidamente monitorados".

A apresentadora falou sobre o caso em seu Instagram: "Minha família testou negativo e eu testei positivo para covid-19. Fiquei sem chão. Triste e surpresa. Depois de duas semanas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance, não poderia imaginar que aconteceria".

"Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo estarei recuperada. Desejo a todos saúde e amor sempre. Vai ficar tudo bem", concluiu.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo SBT:

"São Paulo, 26 de junho de 2020 - O SBT e a apresentadora Eliana informam que ela testou positivo hoje para a COVID-19 afastando-se imediatamente de suas atividades na emissora.

Eliana se encontra assintomática, bem e monitorada. Ontem foi finalizada as gravações do quadro Minha Mulher Que Manda que estreia em julho, e toda equipe envolvida, elenco e convidados estão sendo devidamente monitorados segundo os protocolos médicos que vêm sendo seguidos pela emissora e conforme as recomendações do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias.

O SBT espera o pronto restabelecimento da apresentadora Eliana e que muito breve possa voltar às gravações."

* Atualizada às 14h43 de 26 de junho de 2020.