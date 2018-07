Eliana homenageia mãe no Dia do Amigo: 'Sem ela, tudo seria mais difícil'

Eliana, que está grávida, teve um descolamento de placenta e, por isso, se afastou da televisão temporariamente. Foto: instagram.com/eliana/

A apresentadora Eliana publicou uma homenagem à própria mãe neste Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho.

"Tenho algumas amigas que posso contar, mas como dona Eva não tem igual. Minha companheira para todas as horas. Desejo, neste dia, que você tenha um amigo que estenda a mão, te faça feliz e te abrace com amor nas horas tristes. Feliz Dia do Amigo", escreveu em seu Instagram, ao lado de uma foto com sua mãe.

"Essa eu aperto, cuido, amo demais! Sem ela em minha vida, tudo seria diferente, mais difícil", acrescenta.

Conheça artistas que são amigos inseparáveis fora das telas: