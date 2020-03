Eliana fala sobre quarentena: 'parece que o Brasil infelizmente não acordou'

Apresentadora Eliana Foto: Denise Andrade/ Estadão

A apresentadora Eliana fez um desabafo sobre a necessidade de entrar em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. Para ela, uma parte dos brasileiros ainda não entendeu a gravidade da situação e tem desrespeitado o isolamento.

“Eu estou precisando muito fazer um pedido para vocês. Tenho recebido mensagens de amigos médicos e de pessoas da área de saúde pedindo para que eu mandasse esse recado para vocês”, disse a apresentadora em um vídeo publicado neste domingo, 22.Nele, Eliana comentou que tem percebido que algumas pessoas não estão respeitando o aviso de isolamento social: “parece que o Brasil infelizmente não acordou. Que esse povo maravilhoso, cheio de garra para vencer, para superar as adversidades ainda está dormindo. O toque de recolher é hoje”.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

A apresentadora, que disse estar em quarentena junto com o marido e os dois filhos, fez um apelo para que as pessoas que puderem fiquem em casa, além de se atentar para outras formas de prevenção, como lavar as mãos. “Temos que ser obedientes agora, enquanto há tempo”, concluiu Eliana.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

