Eliana compartilha fotos com os filhos em festa julina da família

Eliana e seus filhos fantasiados para festa julina. Foto: Instagram/@eliana

Eliana promoveu uma festa julina em sua casa na noite do último sábado, 2. O evento foi destinado para a família da apresentadora e ela aproveitou para compartilhar alguns registros do momento.

Em seu Instagram, a artista mostrou que ela e os filhos, Arthur Bôscoli e Manuela Michaelichen Ricco, se vestiram a caráter para a festividade.

"Já tô com o look prontinho para a festa julina da nossa família", escreveu Eliana em um vídeo em que mostra detalhes da sua roupa. Em outra publicação, ela aparece com as crianças com a legenda: "Benção".