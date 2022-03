Eliana aparece com cabelo curto e critica 'comentários desnecessários sobre beleza feminina'

Eliana mudou o visual e apareceu com cabelo curto. Foto: Instagram/@eliana

Eliana decidiu mudar o visual e apareceu com o cabelo mais curto, na altura do pescoço. A apresentadora compartilhou a mudança em seu Instagram nesta quarta-feira, 23.

Ela aproveitou também para criticar opiniões que são ditas a respeito da beleza feminina. Em um vídeo, ela pontuou uma frase que é bastante comum de ser escutada por mulheres que decidem cortar o cabelo: "Mulher é mais bonita de cabelo longo."

Na legenda da publicação, ela perguntou para suas seguidoras quais são os outros tipos de "comentários desnecessários" que elas ouvem e acrescentou que vai aparecer com o novo corte já no próximo domingo, 27, em seu programa no SBT.