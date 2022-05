Elenco de 'Top Gun 2' teve que passar por teste de natação da Marinha: 'Pesadelo'

Jay Ellis no talk show de Jimmy Kimmel Foto: Youtube/ Jimmy Kimmel Live

O ator que vive o piloto Payback em Top Gun: Maverick, Jay Ellis, revelou alguns "perrengues" que o elenco do longa-metragem enfrentou ao precisar passar nos bastidores. Em entrevista para o talk show de Jimmy Kimmel, o artista contou que o elenco teve que passar por um teste de natação da Marinha dos Estados Unidos.

Na entrevista, o ator explicou que a prova foi uma exigência para os atores conseguirem voar. "Na Marinha, tem uma chance de você ser ejetado na água, não no filme, graças a Deus (risos). Para voar na traseira do F-18, tivemos que fazer esse teste de natação", iniciou.

"Treinamos com o técnico do time olímpico dos EUA de natação em águas abertas, Dave Klusenheimer. Eu adoro o Dave, mas ele esqueceu que somos atores", disse. Jay explicou que o elenco não havia sido informado que precisaria passar por esse teste.

O artista relatou que eram oito horas por dia de treinamento, com algumas horas de sala de aula e algumas horas na piscina. Ao final, os atores treinaram em uma estrutura de um helicóptero submersa em uma piscina.

O elenco era preso no item, que girava de cabeça para baixo — o grupo passou pela experiência três vezes no claro e também no completo escuro, simulando um acidente à noite "Um verdadeiro pesadelo", relatou Ellis.