Elenco de 'The Boys' visita mural da série no Beco do Batman e assiste jogo do Palmeiras em SP

Elenco de 'The Boys' em frente a um mural repleto de referências da série feito pelo artista Apolo Torres no Beco do Batman, na zona oeste de São Paulo. Foto: Instagram/@primevideobr

A vinda do elenco de The Boys ao Brasil continua a proporcionar bons momentos para os fãs. Nesta quarta-feira, 6, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade de São Paulo, o Beco do Batman, recebeu uma visita do grupo.

O local é conhecido pelas paredes cobertas de grafite e arte urbana, e ganhou um mural da série feito pelo artista Apolo Torres em parceria com o Prime Video Brasil para promover a terceira temporada.

Os atores Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Claudia Doumit, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell e o produtor executivo Eric Kripke posaram para fotos em frente ao mural e atenderam fãs que esperavam para vê-los.

Mais tarde, o elenco ainda foi até o estádio Allianz Parque para assistir a um jogo do Palmeiras. Os astros receberam camisetas personalizadas e presenciaram a vitória por 5 a 0 contra o Cerro Porteño.

Jack Quaid, intérprete do Hughie, compartilhou registros das visitas em seu Instagram. "A noite de ontem foi demais. Obrigado Palmeiras pelo tempo ótimo e pelo jogo incrível. Sou um fã para a vida agora", escreveu.

Karl Urban, que vive Billy Bruto, também publicou imagens em seu perfil e acrescentou, em português: "Obrigado Palmeiras e parabéns pela sua linda vitória".

Antony Starr, o Capitão Pátria, disse que já está sentindo falta do País: "Não consigo pensar em um país que eu ame mais do que o Brasil. As pessoas, a cultura, tudo. E também, o futebol. Vocês fazem o melhor. Que viagem".

O elenco de The Boys veio ao Brasil para promover o episódio final da terceira temporada da série, que chega na madrugada desta sexta-feira, 8, ao Amazon Prime Video. Confira mais registros das visitas:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais