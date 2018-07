Elenco de 'Star Trek: Sem Fronteiras' é dispensado de evento por causa da morte de colega

Pavel Chekov foi interpretado por Anton Yelchin em três filmes da franquia Foto: Paramount/Divulgação

A Paramount dispensou o elenco de Star Trek: Sem Fronteiras de participar de evento de perguntas e resposta em Cannes nesta quarta-feira, 22, para promover o lançamento do filme. O estúdio tomou a decisão em razão da morte do ator Anton Yelchin, de 27 anos, que na franquia interpreta o navegador Pavel Chekov.

De acordo com a investigação do Condado de Los Angeles, o artista russo foi vítima de um incidente de extremo azar. Ao sair de seu carro perto de sua casa em Studio City, na Califórnia, o veículo, um Jeep Grand Cherokee, rolou para trás e o prensou contra um muro de tijolos. As autoridades registraram que o óbito aconteceu por causa de "asfixia traumática" e nada indica que há um suspeito envolvido.