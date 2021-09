Elenco de ‘Sex and the City’ lamenta a morte de Willie Garson

O ator Willie Garson, de 'Sex and the City', morreu aos 57 anos. Foto: Chris Pizzello/AP

O ator Willie Garson morreu nesta terça-feira, 21, aos 57 anos, de acordo com informações confirmadas pela revista Variety. Ele interpretou Stanford Blatch, o melhor amigo da protagonista da série Sex and the City, Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica Parker.

O elenco da série de sucesso (1998 a 2004) prestou homenagens ao colega nas redes sociais. O ator também esteve nos dois longas originários da série.

A causa da morte de Garson não foi oficialmente revelada, mas fontes ouvidas pelo site TMZ ressaltam que ele fazia tratamento contra um câncer.

A vencedora dos prémios Tony e Emmy, Cynthia Nixon, que viveu Miranda Hobbes na série, escreveu: “Tão profundamente triste que perdemos Willie Garson. Nós o amávamos e adorávamos trabalhar com ele. Ele era infinitamente engraçado na telinha e na vida real. Era uma fonte de luz, amizade e conhecimento do show business. Ele era um profissional completo, sempre. Meu coração vai para o filho dele, Nathen Garson. Nathen, espero que você saiba o quanto ele te amava e o quão orgulhoso ele era de ser seu pai."

My heart goes out to his son, Nathen Garson. Nathen, I hope you know how much he loved you and how proud he was to be your dad. — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Kim Cattrall, que viveu Samantha Jones, lamentou: “"Que notícia triste e que perda terrivelmente triste para nossa família de Sex and The City. Meus sentimentos e descanse em paz, Willie."

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Kristin Davis, a doce Charlotte York Goldenblatt, relembrou sua longa amizade com Garson. "Eu conheci Willie em 1995 no sinistro set noturno de Arquivo X. Ele me fez rir imediatamente. Mal eu sabia que teria a alegria de compartilhar Sex and the City e [do reboot] And Just Like That... com ele. Willie é amado por toda a nossa comunidade. Ele era mais inteligente e engraçado do que você sequer poderia imaginar. E estamos devastados sem ele. Mas eu realmente quero homenagear seu compromisso destemido com a paternidade solo. Nós conversávamos sobre sermos pais solo por meio da adoção. E nada o dava mais alegria e orgulho que seu filho Nathen. A força de Nathen e sua sabedoria ficaram evidentes em seu tributo ao pai. O derramamento de amor sobre você é merecido, querido Willie. Sou grata pelo tempo que tivemos e grata que tanto do seu brilho está gravado para sempre. Quem sabe faremos nosso podcast na próxima? Te amamos para sempre."

Chris Noth, que interpretou o noivo da Carrie, Mr. Big, postou a foto de uma cena do seriado e um coração partido.

David Eigenberg, que deu vida ao marido da Miranda, Steve Brady, escreveu: "Willie, o mais bondoso e lindo homem. Não há ninguém melhor. Descanse bem, meu amigo. Você sempre será lembrado."

Willie …the kindest most beautiful beautiful man. There are none better. Sleep well my friend. You will always be remembered pic.twitter.com/pikD19hqQP — David Eigenberg (@DavidEigenberg) September 22, 2021

O comediante Mario Cantone, que interpretou Anthony Marentino em Sex and the City (ele planejou o casamento de Charlotte), prestou sua homenagem. "Eu não poderia ter um parceiro de TV mais brilhante. Estou devastado e sobrecarregado com tristeza. Tirado de nós cedo demais. Você foi um presente dos deuses, doce Willie. Descanse. Eu amo você."

Willie Garson também atuou na série White Collar, onde interpretou Mozzie, melhor amigo de Neal, protagonista vivido por Matt Bomer, que também lamentou a morte precoce do ator. "Willie. Eu não entendo. E não é justo. Nesse último ano, você me ensinou tanto sobre coragem, resiliência e amor. Eu ainda não consegui compreender a ideia de um mundo sem você: onde eu não posso te ligar quando preciso rir ou ser inspirado. A última coisa que você fez quando me deu adeus foi abaixar sua máscara (eu odeio a covid), sorrir e piscar para mim. Eu sei que não refletia a dor que você enfrentava, mas indicou tudo que você era e é para mim: alguém que me levantou, me fez melhor e sempre me fez sorrir. Isso também me lembrou da forma da nossa família de White Collar. Nos sempre estivemos juntos por você e por um ao outro. Te amo para sempre, Willie Garson. Você vive em nossos corações e mentes para sempre: e sua família White Collar estará sempre aqui para Nathen. Guarde um lugar para mim, porque você sabe que quero sentar à sua mesa aí em cima."

O ator Bradley Whitford também sentiu muito pela perda de seu amigo. "Não. Não. Não. Ator incrível. O homem mais doce. Um grande pai. Eu tive uma longa conversa com ele antes de ele gravar o novo Sex and the City. Ele estava tão empolgado com o que viria. E tão orgulhoso de seu filho Nathen. Não. Não. Não. Muito amor para você, Nathen, e para todos que amaram o doce Willie."